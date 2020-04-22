Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Resmî Gazete’de yayımlanan bölgeler şöyle: Antalya’da Düzlerçamı Ormanı, Güver Uçurumu, Termessos antik kenti, Taşdibi Yarımadası, Olbia-Aktalia antik şehirleri arası; Ankara Örencik fosil yatakları, Kirmir Çayı kenarı ve mağaraları; Kayseri’de Tuzla-Palas Gölü; Samsun’da Kızılırmak Deltası, Hacıosman Ormanı; Konya Kulu’da Samsam Gölü ve Kömüşini Gölü; Mersin’de Adanalıoğlu Doğal Sit Alanı; Muğla Datça’da Emecik Mahallesi; Van’da Akgöl, Kazlıgöl, Tuz Gölü, Değirmigöl, İspiriz Dağı; Muş’ta Şor Gölü-Bulanık Ovası ve Bitlis’te Nazik Gölü, Heybeli Gölü.