Resmî Gazete’de yayımlanan bölgeler şöyle: Antalya’da Düzlerçamı Ormanı, Güver Uçurumu, Termessos antik kenti, Taşdibi Yarımadası, Olbia-Aktalia antik şehirleri arası; Ankara Örencik fosil yatakları, Kirmir Çayı kenarı ve mağaraları; Kayseri’de Tuzla-Palas Gölü; Samsun’da Kızılırmak Deltası, Hacıosman Ormanı; Konya Kulu’da Samsam Gölü ve Kömüşini Gölü; Mersin’de Adanalıoğlu Doğal Sit Alanı; Muğla Datça’da Emecik Mahallesi; Van’da Akgöl, Kazlıgöl, Tuz Gölü, Değirmigöl, İspiriz Dağı; Muş’ta Şor Gölü-Bulanık Ovası ve Bitlis’te Nazik Gölü, Heybeli Gölü.
21 bölge koruma altında
22.04.2020 - 02:32 | Son Güncelleme: 22.04.2020 - 02:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye genelinde ‘Kesin korunacak hassas alan’ kapsamına 10 ilde 21 bölge dâhil edildi.
Etiketler : türkiye koruma alanları,hassas alan,
698469 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/698469.aspx
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