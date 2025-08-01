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70 ilde zehir tacirlerine büyük darbe! 940 şüpheli yakalandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 70 ilde son 10 gündür devam eden operasyonlarda, 565 kilo uyuşturucu madde ile 357 bin 180 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Öte yandan 940 şüpheli yakalandı.

Zehir tacirleriyle mücadele hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 10 günde 70 ilde düzenlenen operasyonlara dair bilgi verdi. Operasyonlarda 565 kilogram uyuşturucu madde ile 357 bin 180 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Öte yandan 940 şüpheli yakalandı.

13 HAVA ARACI, 3.550 PERSONEL...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Gaziantep, Ankara, İzmir, Konya, Adana, Samsun, Mersin, İstanbul, Şanlıurfa, Antalya, Bursa, Manisa, Muğla, Sivas, Hatay, Kayseri, Balıkesir, Kırklareli, Aksaray, Diyarbakır, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Batman, Elazığ, Kocaeli, Malatya, Sakarya, Aydın, Kilis, Osmaniye, Yalova, Düzce, Denizli, Afyonkarahisar, Çorum, Yozgat, Çanakkale, Karaman, Zonguldak, Trabzon, Nevşehir, Tokat, Eskişehir, Ordu, Adıyaman, Giresun, Mardin, Van, Amasya, Bingöl, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Muş, Erzurum, Ağrı, Bilecik, Bolu, Edirne, Hakkari, Iğdır, Isparta, Kars, Kırşehir, Kütahya, Rize, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Uşak olmak üzere 70 ilde son 10 günde uyuşturucu madde satışı suçuna yönelik operasyonlar düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlara bin 420 ekip, 3 bin 550 personel, 13 hava aracı ve 49 narkotik dedektör köpek katıldı. Operasyonlar sonucu 565 kilogram uyuşturucu madde ile 357 bin 180 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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