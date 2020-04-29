Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Altun’un evinin fotoğraflarını çeken CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında, “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlamasıyla soruşturma açılmıştı.

Özçağdaş’ın partisinin talimatıyla gittiğini ve görevini yaptığını söyleyen Kaftancıoğlu’na da “suçu ve suçluyu övme, suça azmettirme” suçlarından hakkında soruşturma başlatmıştı.

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, 23 Nisan’da çocuklara gönderilen hediye kolileri içindeki kitapçıkta Aleviliğin ayrı bir din gibi resmedilmesi gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.