Geçtiğimiz günlerde Altun’un evinin fotoğraflarını çeken CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında, “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlamasıyla soruşturma açılmıştı.
Özçağdaş’ın partisinin talimatıyla gittiğini ve görevini yaptığını söyleyen Kaftancıoğlu’na da “suçu ve suçluyu övme, suça azmettirme” suçlarından hakkında soruşturma başlatmıştı.
Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, 23 Nisan’da çocuklara gönderilen hediye kolileri içindeki kitapçıkta Aleviliğin ayrı bir din gibi resmedilmesi gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.
Kaftancıoğlu'na soruşturma, İmamoğlu'na suç duyurusu
29.04.2020 - 04:44 | Son Güncelleme: 29.04.2020 - 04:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin fotoğrafının izinsiz çekilmesine ilişkin yürütülen soruşturma dâhilinde ifadeye çağrıldı.
Geçtiğimiz günlerde Altun’un evinin fotoğraflarını çeken CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında, “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlamasıyla soruşturma açılmıştı.
Etiketler : chp,imamoğlu,soruşturma,haberler,
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