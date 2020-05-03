Millî Eğitim Bakanlığı uzmanları, yoğun talebi en iyi şekilde karşılayabilmek adına sistem altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. ‘EBA Asistan’ kullanıcı sorularına anında cevap vermek ve sistemin en etkili şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla hayata geçirildi. Bütün dünyaya örnek olabilecek yetkinlikte geliştirilen ‘EBA Asistan’ ilk aşamada bakanlık uzmanları tarafından belirlenen 10 ana başlıkta en çok sorulan 100’e yakın farklı soruya anında cevap verebiliyor. Türk mühendisler tarafından geliştirildi ve yapay zekâya sahip...
‘EBA Asistan’ cevapsız soru bırakmayacak
03.05.2020 - 06:38 | Son Güncelleme: 03.05.2020 - 06:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’nin dijital eğitim platformu EBA virüs tedbirleriyle başlayan uzaktan eğitim süreciyle dünyanın en çok tıklanan eğitim portalları arasında yerini aldı.
Etiketler : eba,eğitim,haberler,
701216 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/701216.aspx
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