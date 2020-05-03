Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanlığı uzmanları, yoğun talebi en iyi şekilde karşılayabilmek adına sistem altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. ‘EBA Asistan’ kullanıcı sorularına anında cevap vermek ve sistemin en etkili şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla hayata geçirildi. Bütün dünyaya örnek olabilecek yetkinlikte geliştirilen ‘EBA Asistan’ ilk aşamada bakanlık uzmanları tarafından belirlenen 10 ana başlıkta en çok sorulan 100’e yakın farklı soruya anında cevap verebiliyor. Türk mühendisler tarafından geliştirildi ve yapay zekâya sahip...