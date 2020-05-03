Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlığın internet sitesinde yer alan “Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu”nun güncel verilerine göre, dün 36 bin 318 test yapıldı. Bu kapsamda 1983 kişiye Covid-19 teşhisi konuldu. Son 24 saatte 78 kişi vefat etti, 4 bin 451 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 111 bin 366, toplam vaka sayısı 124 bin 375 ve toplam vefat sayısı 3 bin 336’ya ulaştı. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1445, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 778, iyileşen toplam hasta sayısı da 58 bin 259 oldu.



VAKA İKİ BİNİN ALTINDA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “30 Mart’tan bu yana ilk kez, günlük vaka sayısı 2 binin altına düştü. Yeni iyileşen hasta sayımız, bunun 2,5 katına yakın” ifadelerini kullandı. Koca ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Kocaeli Sanayi Odasının organizasyon desteğiyle Gebze'de günlük 5 bin test kapasiteli laboratuvar kurduklarını açıkladı.