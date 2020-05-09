Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Eruh ilçesine bağlı Çetinkol köyünde korona virüs salgını nedeniyle pozitif vaka ve temaslı vatandaşların tespit edilmesi nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, “İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca korona virüs salgınından korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alınması kararlaştırılan köyde 14 gün süreyle karantina uygulaması başlanmıştır” denildi.
Siirt'te bir köy karantinaya alındı
09.05.2020 - 14:13 | Son Güncelleme: 09.05.2020 - 14:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Siirt'in Eruh ilçesine bağlı bir köy, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : siirt,valilik,karantina,
702861 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/702861.aspx
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