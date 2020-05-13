Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu kapsamda şehirdeki pide fırınlarında vatandaşların tepsi yemekleri gibi ürünleri pişirtmesinin yoğunluk oluşturarak salgının bulaşma riskini artırması sebebiyle, bu faaliyetler Ramazan Bayramı’nı sonuna kadar yasaklandı.

MASKESİZ ÇIKMAK YASAK

Adıyaman’da ise koronavirüs tedbirleri çerçevesinde 14 Mayıs’tan itibaren sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı. Balıkesir’de de benzer karara imza atıldı. Vali Ersin Yazıcı Başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, il genelinde cadde ve sokaklarda maske ile dolaşmayı mecburi hâle getirdi.

YASAK KALKTI, TRAFİK OLUŞTU

Bu arada Adana, Diyarbakır, Mardin, Ordu, Trabzon, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağ’da giriş çıkış sınırlamasının kaldırılmasının ardından yollarda trafik oluştu. Ekipler tarafından durdurulan sürücü ve yolcuların ateşleri ölçüldü, maske taktırıldı daha sonra kimlik sorgusu yapıldı. Araç içinde sosyal mesafe kaidesine riayet etmeyenler ise ikaz edildı.