Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DAMLA PEKER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında CHP’nin İş Bankasındaki yüzde 28’lik hisselerinin devrine ilişkin çalışma masaya yatırıldı. Toplantıda AK Parti’nin Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, konuyla ilgili sunum yaptı. Edinilen bilgiye göre, CHP’nin İş Bankası hisselerine devrine ilişkin beş ya da altı maddelik bir düzenleme öngörülüyor. Buna göre Siyasi Partiler Kanunu’nda değişiklik yapılacak. Kanun’un partilere ticaret yasağını düzenleyen 67’nci maddesine “Siyasi partiler sahip oldukları hisseleri hazineye devreder” hükmünün eklenmesi öngörülüyor. Ayrıca, İş Bankası Yönetim Kurulundaki dört CHP’li üyenin yerine de “bağımsız üyelerin” tayin edilmesi formülü üzerinde duruluyor.

“FAZLA GECİKTİRMEYİN”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantıda konu ile ilgili hassasiyet vurgusu yaparak “Mevzuat belli, CHP’nin süreci nasıl yönettiği belli. Fazla geciktirmeyin” talimatı verdiği öğrenildi. Toplantıda ayrıca, MYK üyeleri tarafından “Atatürk zamanında tek parti vardı ve devlet parti devletiydi. Atatürk’ün sahip olduğu mülk de milletin mülkü. Onların şimdi CHP’de olması adil değil” değerlendirmeleri yapıldığı belirtildi. Düzenlemenin Ramazan Bayramı’ndan sonra Meclis’e sunulması bekleniyor.

VATANDAŞ BAYRAMDA “YASAK OLSUN” DİYOR

MYK toplantıda, normalleşme sürecine ilişkin değerlendirmeler de yapıldı. Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı henüz netleşmezken; parti kurmayları, yapılan araştırmalarda Ramazan Bayramı’nda vatandaşın sokağa çıkma yasağını desteklediğini Erdoğan’a iletti. Konu ile ilgili Bilim Kurulunun tavsiyelerinin dikkate alınarak bayramda sokağa çıkma yasağının olup olmayacağının kararlaştırılacağı bildirildi.