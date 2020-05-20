“Yunus” ve “Şahin” olarak adlandırılan motosikletli polis ekiplerinin oluşturduğu kortej, tura Dolmabahçe’den başladı. Kortej, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Kadıköy sahil yolu üzerinden Bağdat Caddesi’ne ulaşarak turu tamamladı. Tura, İl Emniyet Müdürlüğü’nün hava ve deniz unsurları da destek verdi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde bulunan vatandaşlar balkon ve pencerelerinden, polis ekiplerini alkışlarla destekledi. Havada da görsel şölen vardı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında ATAK helikopteri ile özel bir uçuş gerçekleştirdi. Akşam saat tam 19.19’da da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla milyonlar, evlerinin pencere ve balkonlarından hep birlikte İstiklal Marşımızı seslendirdi.
Havada karada 19 Mayıs turu
20.05.2020 - 05:34 | Son Güncelleme: 20.05.2020 - 05:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ait 101 motorize ekipten oluşan kortej, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla şehir turu yaptı.
Etiketler : 19 mayıs,
705422 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/705422.aspx
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