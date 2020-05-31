Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'in Konak, Karşıyaka, Çiğli ve Buca ilçelerindeki camilerin hoparlörlerinden ‘Çav Bella’ çalınması tahrikinin ardından kirli eller yeniden sahnede... Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasını tahrik eden bazı kesimler açık açık provokasyon peşine düştü. İstanbul Üsküdar’daki Ermeni Kilisesi’nin dış sokak kapısının haçı söküldü. Olaya ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Şüpheli Mazlum D. soruşturma kapsamında önce serbest bırakıldı yapılan itiraz üzerine tekrardan gözaltına alındı. Şüphelinin 6 ayrı suçtan poliste kaydı olduğu öğrenildi. Hrant Dink Vakfı ise 27-28 Mayıs tarihlerinde e-Mail yoluyla yazılı ölüm tehdidi aldıklarını duyurdu. Tehdit mesajı gönderen fayans ustası H.A. (25) Konya'da evinde yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tehdit içeren elektronik posta ile ilgili resen soruşturması sürüyor.

TÜRK POLİSİNE GÜVENİN

Peş peşe yapılan tahriklerin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi. Soylu, Üsküdar’daki Ermeni Kilisesi’nin haçının kırılması ile Hrant Dink Vakfına tehdit maili atılması olaylarının faillerinin yakalandığını açıkladı. Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: Kuzguncuk’ta kilisenin haçını kıran provokatör 24 saatte, Hrant Dink Vakfına tehdit maili atan provokatör de hemen yakalandı. Provokasyona izin vermeyiz! Türk polisine güvenin.

Gündemi de değerlendiren Bakan Soylu, camilerin açılmasının ardından kiliselerin de ibadete açılmasına ilişkin Patrik ve diğer azınlık cemaatlerinin liderleriyle görüşüldüğünü söyledi. Vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için kurulan Vefa Sosyal Destek Gruplarının çalışmaları hakkında bilgi veren Soylu "Bugüne kadar 14,5 milyon eve gidildi. 3 milyon 600 bin kişinin, seyahat izinlerine ilişkin talepleri karşılandı, 4 milyon 500 bin kişinin maaşı evde teslim edildi. 7 milyon 600 bin 65 yaş üstü ve kronik hastaların evine gidildi" dedi.

MAŞALAR DEĞİŞİR, BUNLAR DEĞİŞMEZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hrant Dink Vakfına gönderilen ölüm tehdidine ilişkin paylaşımda bulundu. Sözcü Çelik "Kullandıkları maşalar değişir bunlar değişmez. Ama artık bu topraklarda operasyon yapamazlar. Türkiye’de provokasyon mevsimi kapanalı çok oldu. Ülkemizin ve insanımızın kötülüğünü isteyenler, farklılıklarımızı fay hattı zannederek bunları tetiklemeye çalışır. Ama her seferinde fay hattı zannettiklerinin kardeşlik köprülerimiz olduğunu öğrenir. Bu ülkede herkes birinci sınıf vatandaştır. Biriz, beraberiz" ifadelerini kullandı.