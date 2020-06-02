Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aralarında HDP'li ve CHP'li milletvekillerinin de olduğu bazı provokatörler Ankara'da yaşanan adi bir vakayı çarpıtarak Kürt vatandaşları istismara kalkıştı. Aynı mahfiller Diyarbakır'da da polisi şehit eden katil zanlısına 'işkence yalanıyla' arka çıktı. Kısa sürede ortaya çıkan tezgâhı, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı deşifre etti.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde polis memuru Atakan Arslan’ın şehit olduğu saldırının faili M.E.C’nin gözaltına alındığı görüntüler, başta HDP olmak üzere yandaşlarını rahatsız etti. Polis memurunun kalleşce şehit edilmesine sessiz kalanlar, sosyal medyadan zanlıya “işkence yapıldığı” yalanını ortaya atarak, soruşturma bile açılmasını istedi. Provokatörlerin kirli algı çabasını boşa çıkaran İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, şehit düşen polis ve askerlere başsağlığı dileyemeyenlerin garip bir şekilde polis katiliyle ilgili ortaya attıkları tartışmaları şiddetle reddettiklerini belirtti.

İÇ ÇAMAŞIRINDAN JİLET ÇIKTI

Polis katilinin yakalandıktan sonra ilgili adli birime intikali sırasında, ağzından çıkardığı jiletle görevli personele saldırması üzerine, artan oranda maddi kuvvet uygulanmak suretiyle zanlının muhafaza altına alındığına dikkati çeken Çataklı, şunları kaydetti:

“Gerek şahsın kendine zarar vermesinin engellenmesi, gerekse personelimizin kendi güveniliğinin sağlanması amacıyla ince arama yapılmak istenmiştir. Bu esnada şahsın direnmesi üzerine orantılı güç kullanılarak kıyafetleri çıkartılmış ve iç çamaşırının bel bölümünün lastik kısmında bir jilet daha bulunmuştur. Üst arama işlemi esnasında çekilen bir fotoğrafın sosyal medya hesaplarında paylaşıldığı anlaşılmaktadır. Söz konusu olaya ilişkin tahkikat derhal başlatılmıştır.”

DİNLEYEN DEĞİL, UYARAN

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde 20 yaşındaki Barış Çakan’ın bir kavgada hayatını kaybetmesi “Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü” denilerek servis edildi. HDP başta olmak üzere bir çok kişi, bu yalanı sosyal medyada pompaladı. Ancak, Barış Çakan’ın Kürtçe müzik dinlediği için değil, yüksek sesle ezan okunurken müzik dinleyen bir kişiyi uyardığı için öldürüldüğü ortaya çıktı. İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, iddiaların aksine dinlenen müziğin Kürtçe olmadığını belirterek “Ezan okunduğu sırada yüksek sesle müzik dinleyenleri ikaz eden vatandaşımız, göğsünden yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış ve hayatını kaybetmiştir. Haliyle anlatıldığı gibi hayatını kaybeden müzik dinleyen değil, müzik dinleyenleri uyaran vatandaşımızdır. Bu iddiaları ortaya atanlar, yıllardır bu konuyu istismar eden provokatörlerdir” dedi.

Bu arada Barış Çakan’ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan üç kişi tutuklandı.

OĞLUM NAMAZ KILMAK İÇİN ABDEST ALMIŞTI

Olayı anlatan Barış Çakan'ın babası Nihat Çakan, şunları söyledi:

"Oğlum namaz kılmak için abdest almıştı, arabada üç kişi yüksek sesle müzik dinliyor, O esnada da ezan okunuyor. Oğlumun arkadaşı, ‘Ezan okunuyor şunun sesini biraz kısın, ezan bitsin' diyor. Karşı taraf da diyor ki 'Sen bana İslamiyet’i mi öğreteceksin?' Kavga ediyorlar, bizim çocuk ellerinde kalıyor. Üç kişi birden buna saldırıyorlar."