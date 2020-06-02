Yıl boyunca milyonlarca turistin geldiği parklarda yoğunluk sebebiyle girişler randevulu sistemle yapılacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Bolu Valisi Ahmet Ümit “Parkların kesinlikle kontrol altına alınması gerekiyor. Vatandaşlarımız elektronik sistem üzerinden müracaatlarını yapacaklar ve gidecekleri yerler için izinlerini alacaklar. Müsaadesiz giriş olmayacak. Kapasiteye göre ziyaretçi alınacak. Bu yüzden her isteyen istediği yere gidemeyecek. Mesafe kuralına uyum sağlamak amacıyla kapasite belirlenecek. Bir ay içiresinde randevulu sistem hazırlanarak uygulamaya konulacak” denildi.
İzinle girilecek
02.06.2020 - 04:44 | Son Güncelleme: 02.06.2020 - 04:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bolu’nun önemli turizm merkezlerinden olan Abant ve Gölcük Tabiat Parkları ile Yedigöller Millî Parkı, normalleşme planı çerçevesinde iki aylık sürenin ardından ziyaretçilere açıldı.
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708275 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/708275.aspx
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