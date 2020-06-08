Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Sistemle 7/24 kesintisiz gözetleme yapılacak, kaza, kaçakçılık, düzensiz göçle mücadele, kara suları ihlali, arama kurtarma konusunda etkin ve hızlı teknoloji sağlanacak” dedi. Projeyle Türk Deniz Karasuları ve Münhasır Ekonomik Bölgesinde yeterli radar kapsaması sağlayarak, su üstü resminin oluşturulması ve otomatik tanımlama, elektro-optik ve diğer kamu kurumlarının sistemlerinden alınan verilerle tanımlanmış deniz resminin oluşturulması amaçlanıyor. Sensör verileri ile kamu kurum ve kuruluşlarından alınan verilerin birlikte etkin kullanımı sağlanarak Sahil Gözetleme Bilgi Sistemi (SGBS) ve Deniz Bilgi Sistemi (DBS) ağları da oluşturuluyor. Sistem, oluşturulacak merkezler ve gözetleme istasyonları arasında bilgi paylaşacak.
Sahillerin güvenliği yerli yazılıma emanet
08.06.2020 - 03:53 | Son Güncelleme: 08.06.2020 - 03:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sahil Gözetleme Radar Sistemi Projesi’nin ilk yazılım paketi, Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim edildi.
Etiketler : sahil güvenlik,yerli yazılım,
709627 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/709627.aspx
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