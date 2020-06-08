Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Sistemle 7/24 kesintisiz gözetleme yapılacak, kaza, kaçakçılık, düzensiz göçle mücadele, kara suları ihlali, arama kurtarma konusunda etkin ve hızlı teknoloji sağlanacak” dedi. Projeyle Türk Deniz Karasuları ve Münhasır Ekonomik Bölgesinde yeterli radar kapsaması sağlayarak, su üstü resminin oluşturulması ve otomatik tanımlama, elektro-optik ve diğer kamu kurumlarının sistemlerinden alınan verilerle tanımlanmış deniz resminin oluşturulması amaçlanıyor. Sensör verileri ile kamu kurum ve kuruluşlarından alınan verilerin birlikte etkin kullanımı sağlanarak Sahil Gözetleme Bilgi Sistemi (SGBS) ve Deniz Bilgi Sistemi (DBS) ağları da oluşturuluyor. Sistem, oluşturulacak merkezler ve gözetleme istasyonları arasında bilgi paylaşacak.