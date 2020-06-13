Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk kara sularından yaklaşık iki bin kilometrelik rota boyunca yaklaşık 8 saat süren göreve 17 uçak ile sekiz fırkateyn ve korvet katıldı. Türkiye’deki harekât merkezlerinden komuta edilen ve Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları unsurlarınca başarıyla tamamlanan eğitimle uzak mesafe görevlerinin kesintisiz icrası denendi.

DİYALOG KAPISI AÇIK

Öte yandan Atina’da “Delfon 20 Ekonomik Forum”da yaptığı konuşmada Türk-Yunan ilişkilerine değinen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile ilişkilerin “zor” olduğunu; ancak iki ülkenin farklılıkları çözmek için konuşabileceklerini belirtti. İki ülkenin gerekirse anlaşarak Uluslararası Mahkeme’ye gidebileceklerini söyleyen Miçotakis “Yunanistan, deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunda Türkiye ile diyaloğa her zaman açık” ifadesini kullandı.