Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pençe-Kartal Operasyonu’nun hemen ardından Haftanin bölgesine yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Harekâtı’nda terör yuvaları top, Fırtına obüsü, ÇNRA’nın yanı sıra SİHA ve F-16’lardan yapılan atışlarla vuruluyor. Zorlu arazi şartlarında çemberi daraltarak ilerleyen komando birlikleri şimdiye kadar 50 terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonda teröristlerin açtığı taciz atışı sonucu Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya şehit oldu. Ömer Kâhya’nın şahadet haberi, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine bağlı Büyüknacar Mahallesi’nde yaşayan ailesine iletildi. Şehidin evi Türk bayraklarıyla süslendi.