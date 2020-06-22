Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale'de iki parti arasındaki gerginliğin ardından bu sefer ittifak ortakları İzmir'de karşı karşıya geldi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, partisinin İzmir İl Kongresinde yaptığı konuşmada, İYİ Partililerin bazı taleplerinin belediyeler tarafından yerine getirilmediğini söyledi ve ittifak hatırlatması yaptı. Hiçbir belediyeden kendisi veya yakın çevresinin işi için bir talepte bulunmayacağını kaydeden Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"İYİ Parti'nin, Cumhuriyet Halk Partisinin özellikle büyükşehir belediye başkanlığından beklediği sadece iş, aş, vesaire değildir. CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den İYİ Partinin beklediği İzmir'in doğru, ehil insanlarla yönetilmesidir. Siz sadece İYİ Partinin değil, CHP’nin de sağlam damarını rahatsız eden uygulamalara imza atmaya devam ederseniz, toplumsal kaygıyı artırmaktan geri durmayacağınızı göstermeyi sürdürürseniz ‘sabrın da bir sınırı var'. Makamları doldururken kör göze parmak sokar gibi toplumsal tartışma oluşturabilecek adımları atmaktan uzak duralım. Ona cesaret denmez, cüret denir, hiçbir cüretkâra da İzmirli müsaade etmez. Böyle bilinmelidir."