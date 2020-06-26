Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Bu süreçte liderlerle 57 defa telefon görüşmesi gerçekleştiren Erdoğan, en çok Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le konuştu. Beş defa Putin’le görüşen Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel, ABD Başkanı Trump, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile üçer, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile ikişer kere telefonla konuştu. Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron’la da telefon görüşmesi yaptı.

Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’le de konuştu. Cumhurbaşkanı ayrıca, üç zirveye video-konferans sistemiyle katıldı. Öte yandan Erdoğan, pandemi dolayısıyla hayatını kaybedenlerin yakınları ile görüşerek taziye dileklerinde bulunurken telefonda konuştuğu hastalara da moral verdi.