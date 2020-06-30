Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’nın dünyanın dört bir yanına Fransızca, İngilizce ve Arapça yayın yapan kanalı France 24, Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde çekimler yaptı. Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın kanala yaptığı açıklamada Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin Covid 19 ile mücadelesindeki başarısının dünyanın her yerinde olmasını sağlayacak yeni markası Cerrahpaşa International’ın kurulmasını sağladığını anlattı. Aydın "Artık dünyanın neresinde olursa olsun hastalar Cerrahpaşa International web sitesi üzerinden bir tıkla Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin deneyimli doktorlarına ulaşacak" dedi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, daha önce BBC-Türkçe, CNN International, DW ve FUJİ TV'ye haber olmuştu. İHA