Fransa’nın dünyanın dört bir yanına Fransızca, İngilizce ve Arapça yayın yapan kanalı France 24, Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde çekimler yaptı. Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın kanala yaptığı açıklamada Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin Covid 19 ile mücadelesindeki başarısının dünyanın her yerinde olmasını sağlayacak yeni markası Cerrahpaşa International’ın kurulmasını sağladığını anlattı. Aydın "Artık dünyanın neresinde olursa olsun hastalar Cerrahpaşa International web sitesi üzerinden bir tıkla Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin deneyimli doktorlarına ulaşacak" dedi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, daha önce BBC-Türkçe, CNN International, DW ve FUJİ TV'ye haber olmuştu. İHA
'Cerrahpaşa'nın başarısı Fransızların gündeminde
30.06.2020 - 05:41 | Son Güncelleme: 30.06.2020 - 05:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pandemideki başarısı dünyanın dikkatini çekti, Fransa devlet televizyonu çekim yaptı. Şimdi dünya, koronayı yenmek için Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin talep sebebiyle kurduğu web sayfasından Türk doktorlara ulaşıyor.
Etiketler : cerrahpaşa,koronavirüs,
714564 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/714564.aspx
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