Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konularında AB'nin "üyelik dayanışması" anlayışı yerine "objektif bir ara bulucu" anlayışıyla yaklaşırsa problemlerin çözümüne katkı sağlayacağını söyledi. Libya konusunda Fransa'nın meşru olmayan Hafter'i tutarak her türlü desteği verdiğini ifade eden Çavuşoğlu "Şimdi sahada kaybedince agresifleşerek bunun acısını Türkiye'den çıkarmaya çalışıyor. En son Doğu Akdeniz'de taciz iddiasında bulundu, doğru olmadığını ispatladık. NATO da böyle bir delil yok diyor. Fransa dürüst davranmadı, bizden açık net şekilde özür dilemesi gerekiyor. AB'den ve NATO'dan da onları yanılttığı için özür dilemesi lazım" dedi.