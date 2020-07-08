Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aylanç'ın cenazesi, namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sanatçı Aylanç, "Gece Sesleri", "Beni Unutma", "Nazlı Yarim" dizileri ile "Unutursam Fısılda", "İlk Öpücük" ve "Sonsuz Bir Aşk" filmleri başta olmak üzere, 56 yıllık meslek yaşamında pek çok karakteri canlandırmıştı.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Jale Aylanç, son yolculuğuna uğurlandı

- Başarılarla dolu 56 yıllık meslek hayatı

23 Mart 1948 tarihinde İstanbul'da doğan Jale Aylanç, sanat hayatına, 1964 yılında Halkevlerinde tiyatro ile başladı, ertesi yıl Orhan Elçin Tiyatrosu'nda sahneye çıkmaya devam etti.

Tiyatroyla birlikte seslendirme çalışmaları da yapan Aylanç, 20 yıl görev yaptığı Ankara Sanat Tiyatrosu ile pek çok televizyon dizisi ve sinema filminde rol almıştı.

Aylanç, yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği "Unutursam Fısılda" ile 2017'de vizyona giren "İlk Öpücük" filmlerinde de kamera karşına geçmişti.