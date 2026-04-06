ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla 28 Şubat'ta başlayan savaşta 37. güne girildi. Katar’dan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) taşıyan iki dev tanker, savaşın başlamasından bu yana Basra Körfezi dışındaki alıcılara yapılacak ilk ihracatı gerçekleştirmek üzere Hürmüz Boğazı’na doğru demir aldı.

KATAR ENERJİSİ İÇİN CAN SİMİDİ

Şubat ayı sonlarında Katar'ın ihracat tesislerinden yükleme yapan ancak savaşın tırmanması ve Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine büyük ölçüde kapanması nedeniyle Körfez'de mahsur kalan gemiler, haftalar süren bekleyişin ardından rotalarını belirledi.

Verilere göre Al Daayen tankeri, Katar'ın en büyük LNG alıcısı olan Çin'e doğru seyrediyor.

Geçen yıl dünya LNG arzının neredeyse beşte birini sağlayan Katar için söz konusu geçiş süreci, bir aydır kapalı olan Ras Laffan tesislerindeki üretimin yeniden canlanmasına ve Basra Körfezi'nde mahsur kalan diğer sevkiyatların da önünün açılmasına imkan tanıyacak.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA "TAHRAN GİŞESİ" DÖNEMİ

İran, ABD ve İsrail ile yaşanan çatışmaların ardından su yolunu fiilen kapatmış olsa da, son günlerde belirli ülkelere ait gemilerin geçişine "seçici" bir şekilde izin vermeye başladı.

Denizcilik dergisi Lloyd's List tarafından "Tahran Gişesi" olarak adlandırılan, İran'ın onayladığı rotayı kullanan Fransız ve Japon gemilerinin ardından Katar tankerlerinin de bu yolu izleyip izlemeyeceği merak konusu.

Gemi takip verileri, Perşembe günü Fransız CMA CGM grubuna ait Kribi ile Japon Mitsui O.S.K. ortaklığındaki Sohar LNG gemilerinin boğazı geçtiğini teyit etmişti.

KİMLİKLER GİZLENDİ

Financial Times ve Bloomberg’in geçtiği verilere göre, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan 1000 gemi için adeta "can pazarı" kuruldu. Hedef olmaktan korkan dev tankerler, radarları yanıltmak için kimliklerini "Çinli" olarak değiştirip GPS sinyalleriyle oynamaya başladı.

Öte yandan Körfez çevresindeki gemi hareketleri, transponder sinyallerine yönelik elektronik parazitler ve kaptanların kasıtlı müdahaleleri nedeniyle takibi zor bir süreç haline geldi.

Boğazı geçen az sayıdaki ticari geminin, İran tarafından hedef alınmamak için transponder sistemlerinde “OMANI SHIP” (Umman Gemisi), “OWNER FRANCE” (Sahibi Fransa) veya “CHINESE CREW” (Çinli Mürettebat) gibi mesajlar yayınladığı kaydedildi.

MarineTraffic, son günlerde en az 10 geminin transponder mesajlarını değiştirdiği aktardı.

Bazı gemilerin sistemlerinde "Chinese Owner", "All Chinese Crew" veya "Chinese Crew Onboard" gibi ifadeler yer alıyor.

"HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

İran Devrim Muhafızları (IRGC), ABD ve İsrail ile süregelen savaşın gölgesinde, stratejik Hürmüz Boğazı için hazırladıkları "Yeni Basra Körfezi Düzeni" planını duyurdu.

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, boğazdaki statükonun özellikle ABD ve İsrail için "asla eski haline dönmeyeceği", ticari gemilere "geçiş ücreti" ve "vergi" uygulanmasının devreye gireceği aktarıldı.

UMMAN İLE DİPLOMATİK TRAFİK

İran ve Ummanlı yetkililerin, savaş nedeniyle fiilen kapalı kalan boğazdan güvenli geçişlerin kolaylaştırılması konusunda kritik görüşmeler yürütüyor.

YUNAN TANKERLERİ GEÇTİ Mİ?

Savaşın başlamasından bu yana Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi ve Umman Körfezi’nde en az 19 gemi saldırıya uğramış olmasına rağmen, bazı Yunan firmalarının geçişlere devam ettiği görülüyor. İddialara göre bazı gemiler güvenli geçiş için 2 milyon dolara varan "geçiş ücretleri" öderken, bazıları ise radarda yakalanmamak için sökülmüş gemi kimliği bürünerek "zombi tanker" taktiği uyguluyor.

İran’ın "düşmanca niyetli olmayan" gemilere izin vereceğini açıklamasının ardından, Lloyd’s List verilerine göre en az 16 gemi boğazı başarıyla geçti. Ancak bölgedeki tablo hala karanlık. Savaş öncesi günlük 138 olan gemi geçiş sayısı Mart başından bu yana 100’ün altına düşmüş durumda.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) verilerine göre, yaklaşık 2.000 geminin hala Basra Körfezi’nde mahsur kaldı.

TRUMP TEHDİT ETMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a küfür içeren bir mesaj paylaştı. Trump, Hürmüz Boğazı yeniden açılmazsa salı günü İran'ın elektrik santrallerine ve köprülerine saldırı düzenleyeceğini söylemişti:

"Salı günü İran'da hem Enerji Santrali Günü hem de Köprü Günü olacak. Şu lanet Hürmüz Boğazı'nı açın artık yoksa cehennemi yaşayacaksınız."

