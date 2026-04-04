İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Sözcüsü İbrahim Zülfikari, Hürmüz Boğazı kısıtlamalarından Irak'ın muaf olduğunu açıkladı. Zülfikari, bu önlemlerin sadece düşman ülkelere yönelik olduğunu vurguladı ve Irak halkının direnişini övdü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, Irak halkına yönelik bir video mesajı yayımladı. Zülfikari, mesajında İran’ın sahada aktif rol oynadığını ancak Irak halkının kararlı duruşunun da mücadelede önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

"EYLEMLERİNİZ TARİHE GEÇECEKTİR"

Zülfikari, Irak halkına yönelik sözlerinde, “İran milleti bu mücadelede yalnız değildi. Siz onurlu ve Müslüman Irak halkının desteği, azim ve direncimizi artıran bir motivasyon kaynağıdır. ABD ve onun unsurlarına karşı verdiğiniz mücadelede başarılı olmanızı diliyoruz. Allah’tan adımlarınızın sağlam olmasını ve çabalarınızın zaferle sonuçlanmasını diliyoruz. Sizin tutum ve eylemleriniz tarihe geçecektir” ifadelerini kullandı.

"IRAK, KISITLAMALARDAN MUAFTIR"

Hürmüz Boğazı’nda uygulanan kısıtlamalara ilişkin de açıklamalarda bulunan Zülfikari, “Kardeş Irak, Hürmüz Boğazı’nda uygulanan kısıtlamalardan muaftır. Bu kısıtlamalar yalnızca düşman ülkelere yöneliktir. Irak’ın ulusal egemenliğine büyük saygı duyuyoruz. ABD işgalinin izlerini taşıyan Irak halkının bu süreçteki mücadelesi takdire şayandır. Boyun eğmeyen ve hegemonya düzenine teslim olmayan bir millet olduğunuzu ortaya koydunuz. Bu durum sizin için bir gurur vesilesidir” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası