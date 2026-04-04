Bağdat sokakları doldu! Binlerce kişi ABD ve İsrail'i protesto etti
Irak’ın başkenti Bağdat başta olmak üzere ülkenin 12 kentinde binlerce kişi, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını protesto etti.
- Göstericiler, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını protesto ederek ellerinde Irak bayrakları taşıdı.
- Bağdat'ta Tahrir Meydanı'nda toplanan protestocular, “ABD’ye hayır”, “İsrail’e hayır” ve “Sömürgeciliğe hayır” sloganları attı.
- Mukteda Sadr, destekçilerinden yalnızca Irak bayrakları taşımasını istemişti.
- Gösteriler, orta düzeyde güvenlik önlemleri altında barışçıl şekilde gerçekleştirildi.
Irak’ta Şii Sadr Hareketi'nin lideri Mukteda Sadr’ın çağrısıyla düzenlenen gösterilerde, başkent Bağdat ve ülkenin 12 farklı kentinde binlerce kişi sokaklara çıktı. Göstericiler, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını protesto ederek ellerinde Irak bayrakları taşıdı.
SLOGANLAR ATILDI, PANKARTLAR AÇILDI
Bağdat’ta protestocular Tahrir Meydanı’nda toplandı ve “ABD’ye hayır”, “İsrail’e hayır” ve “Sömürgeciliğe hayır” sloganları attı. Gösterilerde Sadr’ı destekleyen pankartlar da taşındı. Güvenlik güçleri, Tahrir Meydanı ve Cumhuriyet Köprüsü başta olmak üzere meydana çıkan tüm yolları trafiğe kapatarak güvenliği sağladı.
SADECE IRAK BAYRAKLARI TAŞINMASI İSTENMİŞTİ
Mukteda Sadr, önceden yaptığı çağrıda, destekçilerinin yalnızca Irak bayrakları taşımasını ve Necef vilayeti hariç tüm vilayetlerde gösteri düzenlemelerini istemişti. Gösteriler, orta düzeyde güvenlik önlemleri altında barışçıl şekilde gerçekleştirildi.