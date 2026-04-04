Irak’ın başkenti Bağdat başta olmak üzere ülkenin 12 kentinde binlerce kişi, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını protesto etti.

Irak’ta Şii Sadr Hareketi'nin lideri Mukteda Sadr’ın çağrısıyla düzenlenen gösterilerde, başkent Bağdat ve ülkenin 12 farklı kentinde binlerce kişi sokaklara çıktı. Göstericiler, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını protesto ederek ellerinde Irak bayrakları taşıdı.

Bağdat sokakları doldu! Binlerce kişi ABD ve İsrail'i protesto etti

SLOGANLAR ATILDI, PANKARTLAR AÇILDI

Bağdat’ta protestocular Tahrir Meydanı’nda toplandı ve “ABD’ye hayır”, “İsrail’e hayır” ve “Sömürgeciliğe hayır” sloganları attı. Gösterilerde Sadr’ı destekleyen pankartlar da taşındı. Güvenlik güçleri, Tahrir Meydanı ve Cumhuriyet Köprüsü başta olmak üzere meydana çıkan tüm yolları trafiğe kapatarak güvenliği sağladı.

SADECE IRAK BAYRAKLARI TAŞINMASI İSTENMİŞTİ

Mukteda Sadr, önceden yaptığı çağrıda, destekçilerinin yalnızca Irak bayrakları taşımasını ve Necef vilayeti hariç tüm vilayetlerde gösteri düzenlemelerini istemişti. Gösteriler, orta düzeyde güvenlik önlemleri altında barışçıl şekilde gerçekleştirildi.

