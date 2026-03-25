Irak yönetimi, artan hava saldırıları sonrası kritik bir karar aldı. Haşdi Şabi ve güvenlik güçlerine, saldırılara karşı 'meşru müdafaa' kapsamında karşılık verme yetkisi tanındı.

Irak’ta artan bölgesel gerilim, güvenlik politikalarında yeni bir dönemi beraberinde getirdi.

Başbakan Muhammed Şiya Sudani başkanlığında toplanan Irak Ulusal Güvenlik Bakanlar Konseyi, son dönemde yaşanan saldırılar üzerine olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, özellikle ABD ve İsrail’in İran’a yakın gruplara yönelik saldırılarının Irak’a etkileri ele alındı. Yapılan resmi açıklamada, savaş ve barış kararlarının yalnızca devletin yetkisinde olduğu vurgulanarak, herhangi bir grubun bu yetkiyi kullanmasına izin verilmeyeceği belirtildi.

Konsey, ülkenin egemenliğine yönelik ihlalleri sert şekilde kınarken, Irak’ın çatışmaların dışında tutulmasının öncelikli hedef olduğu ifade edildi.

SALDIRIYA KARŞILIK VERME YETKİSİ

Toplantının en dikkat çeken kararı ise güvenlik güçlerine verilen yeni yetki oldu. Buna göre, İran’a yakınlığıyla bilinen Haşdi Şabi unsurları ve Irak güvenlik güçleri, kendilerine yönelik saldırılara karşı 'meşru müdafaa' kapsamında doğrudan karşılık verebilecek. Açıklamada, bu yapıların ulusal güvenlik sisteminin bir parçası olduğu ancak hukukun dışına çıkmalarına izin verilmeyeceği de özellikle vurgulandı.

Öte yandan, son dönemde özellikle hava araçları ve insansız sistemlerle gerçekleştirilen saldırıların artması üzerine, saldırılara karışan kişi ve yapıların tespit edilmesi için kapsamlı soruşturma başlatılması kararlaştırıldı. Süreçte ihmali bulunan yetkililerin de sorumlu tutulacağı belirtildi.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Irak: İran gazı kademeli olarak yeniden verilmeye başlandı

BM’YE ŞİKAYETTE BULUNACAKLAR

Ayrıca Irak Dışişleri Bakanlığı’nın, saldırılarla ilgili olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne başvuruda bulunacağı ve uluslararası toplumdan destek isteyeceği açıklandı.

Ayrıca, Joshua Harris ve Muhammed Kazım El-Sadık’ın Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak, son saldırılar nedeniyle resmi protesto notası verileceği bildirildi.

Gelişmelerin fitilini ise Anbar vilayetinde Haşdi Şabi’ye ait bir karargaha düzenlenen ve 15 kişinin hayatını kaybettiği hava saldırısı ateşledi. Söz konusu saldırının ardından Başbakan Sudani’nin talimatıyla acil toplantı kararı alınmıştı.

