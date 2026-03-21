Irak Elektrik Bakanlığı, İran gazı tedarikinin kademeli şekilde yeniden başladığını duyurdu.

Irak Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Musa, Irak resmi ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, "İran gazı yeniden Irak'a pompalanmaya başlandı ve miktar yaklaşık 5 milyon metreküp seviyesinde." dedi.

Bu miktarın kademeli şekilde artarak ulusal enerji sistemini güçlendireceğini ve elektrik santrallerinin çalışma kapasitesini artıracağını belirten Musa, İran'ın Güney Pars Sahası'nın bombardımana maruz kalması nedeniyle gaz akışının geçici olarak durduğunu, bunun da elektrik santrallerini olumsuz etkilediğini söyledi.

Musa, ülkedeki elektrik durumunun "güven verici" olduğunu ifade ederek alternatif kaynakların hazır olduğunu ve planlı çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Elektrik santralleri için yakıt ve yerli gazın temin edildiği bilgisini veren Musa, yük yönetiminde büyük ölçüde kontrol sağlandığını ve akışın düzenli olduğunu kaydetti.

Irak Elektrik Bakanlığı, 18 Mart'ta elektrik üretimi için İran'dan gaz tedarikinin tamamen durduğunu açıklamıştı.

