Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ve AKOM’dan İstanbul uyarıları peş peşe sıralandı. Şen, “İstanbul’da ne zaman sağanak etkili olacak?” sorusunu cevaplayarak tarih verdi. AKOM ise Çarşamba itibariyle Balkanlar üzerinden soğuk havanın yeniden geleceğini, aralıklı sağanakların geri döneceğini belirtti. İşte son uyarılar….

Geçen hafta çok bulutlu hava ve Afrika’dan gelen çöl tozunun etkisi altında olan İstanbul’da son 2 gündür sıcaklıklar yükseldi. Sıcaklığının 11 dereceden 14’e kadar yükseldiği kentte ne zaman yeniden sağanak yağışın etkili olacağı merak konusu olmuştu. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için tarih verdi.

Sosyal medya hesabından Türkiye geneli hava durumunu değerlendirdiği bir video paylaşan Orhan Şen, Türkiye’de bu hafta itibariyle sağanak yağışların azalacağının sinyalini verdi.

İstanbul için tarih verildi! Sağanak geri dönüyor, Prof. Dr. Orhan Şen ve AKOM'dan peş peşe uyarı

“SICAKLIK 3-5 DERECE ARTACAK”

Şen “Türkiye’de yağışlar azaldı. Marmara’nın kuzeyi hariç her noktada yağış var. Bugünden itibaren Ege ve Trakya’da sıcaklıklar 3-5 derece artacak. Önümüzdeki ilk haftanın günlerinde Ege’de sıcaklıkların 20 dereceye kadar çıkma ihtimali var” dedi.

“EN YAKIN YAĞIŞ SALI GÜNÜ”

“İstanbul’da ne zaman sağanak etkili olacak?” sorusunu da cevaplayan Şen “İstanbul’da önümüzdeki günlerde en yakın yağış Salı günü olarak görülüyor. Ancak İstanbul’da yoğun bir sis var şuan. Bu da ulaşımı aksatıyor. Sis özellikle kuzey bölgelerde” diye belirtti.

“TOZ TAŞINIMI DA OLMAYACAK”

Şen, birkaç gün önce Türkiye’de de etkisini gösteren çöl tozuna ilişkin de bir açıklama yaptı. Şen “Önümüzdeki 3-4 gün içinde Türkiye toz taşınımı da olmayacak. Genellikle hava sakin görünüyor” dedi.

Orhan Şen’in ardından bir uyarı da Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı’ndan (AKOM) geldi. AKOM, sıcaklıklarım Cuma gününe kadar 10 derece altına düşeceğini belirtti.

“CUMA GÜNÜ DÜŞÜYOR”

AKOM açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Hafta ortası (Çarşamba) itibari ile Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. 5-6 gün süre ile bölgemizde etkili olması beklenen sistem nedeni ile aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülürken halihazırda 17-19°C aralığında seyreden sıcaklıkların gün ve gün azalarak Cuma gününe kadar 10°C'lerin altına kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bugünkü hava durumu raporunda ülke genelinde çok bulutlu havanın etkisinin devam edeceği ifade edildi. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının ortalama 4 ile 8 derece azalacağını belirten Meteoroloji bazı illeri sağanak için uyardı.

Meteoroloji açıklamasında şöyle denildi:

Akdeniz (Antalya kıyıları hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Konya, Karaman, Niğde, Sivas ve Şırnak çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Şehir Hava Durumu Sıcaklık (°C) Ankara Parçalı ve çok bulutlu 16 İstanbul Parçalı ve az bulutlu 16 İzmir Parçalı ve çok bulutlu 19 Adana Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 Antalya Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 Samsun Parçalı ve çok bulutlu 16 Trabzon Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 14 Erzurum Parçalı ve çok bulutlu 9 Diyarbakır Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle ve yarın gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

