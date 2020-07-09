Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA - Danıştay’ın 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla müze yapılan Ayasofya’nın yeniden ibadete açılıp açılmayacağına ilişkin kararını yarın açıklaması bekleniyor. Yargı kulislerinde, kararın olumlu yönde çıktığı konuşuluyor. 2 Temmuz’da 10’uncu Daire’de yapılan duruşmada Danıştay Savcısı, söz konusu Bakanlar Kurulu kararının verildiği tarih itibarıyla hukuka uygun olduğunu belirterek “Ayasofya hakkındaki karar geçmişte Bakanlar Kurulu tarafından alınmıştır. Ayasofya’yı açmak Bakanlar Kurulunun yani Cumhurbaşkanlığının takdirindedir, bu sebeple davanın reddi gerekir” demiş, Daire Başkanı Yılmaz Akçil de kararın daha sonra açıklanacağını belirterek duruşmayı sonlandırmıştı. Edinilen bilgilere göre Danıştay 10’uncu Dairesi, Ayasofya kararını hafta sonuna kadar açıklayacak. Yargı kulislerinde kararın “1934 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı’nın iptali” yönünde çıktığı, şu an imza aşamasında olduğu ve kısa bir süre zarfında açıklanacağı konuşuluyor. Kararın oy birliği ile alındığı da belirtiliyor.

Öte yandan dün sosyal medya hesaplarından bazı siyasi parti üyeleri ve milletvekilleri, Ayasofya ile ilgili kararın verildiğini açıkladı. ‘Danıştay kararını verdi ve Ayasofya Camii’dir dedi. Malumu ilam etti’ şeklinde Tweet’ler atılırken ‘#AyasofyaCamidir’ hashtag’i Twitter’da en çok paylaşım yapılan konu oldu.



“BUGÜN HEMEN AÇILMALI”

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da dün yaptığı açıklamada “İnşallah daha önce açılır. Bana sorarsanız bugün açılsın. Şu an yüksek yargıda olan bir iş. İnşallah, yargı bu konuda müspet bir karar verir. Ayasofya’nın ibadete açılmasını bekliyoruz” dedi.