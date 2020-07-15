Bakan Koca sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe gecesine ait bir görüntü paylaştı. Koca, “15 Temmuz gibi bir zaferi, yaralı gittiği hastanede bile bayrağını elinde tutan bir halk kazanabilirdi. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetimizi sunuyoruz. Bayrağımızın altında, demokrasiye inançla hep bir ve güçlüyüz” paylaşımında bulundu.
Bakan Koca'dan 15 Temmuz paylaşımı
15.07.2020 - 06:19 | Son Güncelleme: 15.07.2020 - 06:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Temmuz darbe gecesine ait bir görüntü paylaşarak,” 15 Temmuz gibi bir zaferi, yaralı gittiği hastanede bile bayrağını elinde tutan bir halk kazanabilirdi” dedi.
Etiketler : fahrettin koca,15 temmuz,
718097 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/718097.aspx
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