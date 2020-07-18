Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2013’te Suriyeli eşi ve çocuklarıyla ticaret yapmak için Suriye’ye giden Moldova vatandaşı Natalia Barkal, YPG/PKK tarafından zorla Suriye’nin kuzeyindeki Hol Mülteci Kampı’na götürüldü. Moldova hükûmetinin Türkiye’den yardım talebi üzerine MİT, yerel istihbarat ağını devreye soktu. MİT, Barkal ve 4 çocuğunun 23 gün Menbiç’te bir hapishanede tutulduktan sonra PKK/YPG tarafından Hol Kampı’na götürüldüğünü tespit etti. MİT mensupları, irtibat kurduğu Barkal’ı kamptan nasıl kaçması gerektiği konusunda bilgilendirdi. Barkal ve çocukları, 6 Haziran’da düzenlenen operasyonla Hol Kampı’ndan kaçırılarak önce Barış Pınarı Harekâtı bölgesine ardından Tel Abyad’da güvenli bir yere getirildi. Ülkelerine dönen Barkal ve 4 çocuğunu ağırlayan Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a minnettar olduğunu belirterek “Erdoğan’a vatandaşlarımızın getirilmesiyle ilgili operasyonların gerçekleştirilmesi konusundaki çabalarından dolayı içten teşekkür ederim” dedi.