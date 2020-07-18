Bu kapsamda yapımı tamamlanan Konya Şehir Hastanesi, hizmete hazır hâle getirildi. Son teknoloji ile donatılan bin 250 yatak kapasiteli hastanenin, ilk etapta 862 yataklı kısmı hizmete açılacak. Hastanenin yapımını üstlenen YDA Group Kamu-Özel İş Birliği (PPP) Projeleri Genel Koordinatörü Necip Atay, Bakanlığın koordinasyonunda özellikle son iki aydır çok özverili bir çalışma yürütüldüğünü söyledi. Atay “420 bin metrekare alana kurulu olan hastanemizde 278 poliklinik, 130 yoğun bakım, 48 yenidoğan yoğun bakım, 14 tek kişilik doğumhane mevcut. Birçok birimin yanı sıra iki bin 800 araçlık otoparkı bulunuyor. Bugün hizmet vermeye hazırız. Ancak son bürokrasiler kaldı. Hastanemiz, özellikle bu zor günlerde bütün ihtiyaçları karşılayacak kapa-sitede. Burası, Konya ve civarının sağlık üssü olacak” dedi. Ramazan Çetin İHA
Beş yıldızlı otel değil hastane
18.07.2020 - 06:34 | Son Güncelleme: 18.07.2020 - 06:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanlığı tarafından kamu-özel sektör iş birliğiyle başlatılan "Şehir Hastaneleri Projesi" hızla devam ediyor.
Etiketler : şehir hastanesi,
718890 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/718890.aspx
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