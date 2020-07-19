Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii’ndeki incelemelerinin ardından Taksim Camii ve Atatürk Kültür Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Çalışmaları inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan’a incelemeleri sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii ve AKM’de incelemelerde bulundu
19.07.2020 - 15:53 | Son Güncelleme: 19.07.2020 - 15:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Camii ve Atatürk Kültür Merkezi’nde incelemelerde bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Taksim Camii,Atatürk Kültür Merkezi,
719182 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/719182.aspx
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