Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, dijital platformlar ve sosyal ağlardan Türkiye’ye karşı operasyon yapıldığını belirterek, bu mecraların operasyon aparatına dönüştürülemeyeceğini söyledi.

Mamak Belediyesince düzenlenen “Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri’’nin konuğu olan Ünal, sosyal medyada yapılması düşünülen düzenlemeye ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, Avrupa Birliği’nin (AB) dijital platformları ve sosyal ağları bilgi toplumunu hizmet sağlayıcıları olarak tanımladığını kaydetti. Bu yüzden de AB’nin internet ortamı için dezenformasyonla mücadele ve terörle mücadele olmak üzere iki kırmızı nokta koyduğunu belirten Mahir Ünal “Yani bu platformlar ve sosyal ağ sağlayıcıları dezenformasyon üretemezler, teröre asla angaje olamazlar” dedi. Aynı hassasiyetin diğer ülkelere karşı gösterilmediğine dikkat çekerek bu mecraların dezenformasyon aygıtına dönüştüğünü, teröre destek olunduğunu ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal şunları kaydetti:

Twitter'a, Facebook'a, YouTube’a, Netflix’e ‘FETÖ ve PKK bir terör örgütüdür’ diyorsun. Adam ‘Ben FETÖ’yü de PKK'yı da terör örgütü olarak görmüyorum’ diyor. Biz dönüp Netflix’e siz FETÖ’nün propagandasını yapıyorsunuz dediğimizde hiç oralı olmuyor. Fatih Sultan Mehmed ile ilgili dizi yaptılar. Fatih algısını, gerçekliğini aldı, öyle değersizleştirdi öyle itibarsızlaştırdı öyle bir algıya dönüştürdü ki, biz ‘Fatih hakkında bunu yapamazsınız’ dedik. Netflix hiç oralı olmadı. Diyoruz ki, dijital platformlar ve sosyal ağlar, bana karşı bir operasyonun aparatına dönüşemez. Twitter'a ben dönüp PKK ile FETÖ ile ilgili bir şey söylediğimde dikkate almıyor. Yedi bin 340 hesabı askıya alıyor, niye askıya aldın diyorsun; ‘Barış Pınarı’na destek verdi. HDP, PKK, YPG aleyhine Tweet attı. Recep Tayyip Erdoğan hakkında övgü dolu sözler kullandı. Bunlar bu hesapları kaldırma gerekçem’ diyor. Şimdi biz bunu nasıl kabul edeceğiz?

TÜRKİYE’DEN NİÇİN GİTSİNLER?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Twitter hesabından, dijital yayın platformu Netflix’in Türkiye’den çekileceğine yönelik iddialarla ilgili paylaşımda bulundu. Ünal, paylaşımında “NetflixTurkey ne siyasi düzeyde AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı ile ne de resmî düzeyde İletişim Başkanlığı ile görüştü. Türkiye'den gitmeyi niçin düşünsünler? Netflix’in daha derin iş birliği ile Türk kültürüne, sanatına dönük daha yüksek hassasiyet göstereceğine inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Netflix: Türkiye'den çekilmiyoruz

Netflix, Türkiye'den çekileceği yönündeki iddiaların ardından bir açıklama yayınladı. Açıklamada “Netflix olarak Türkiye’deki üyelerimize ve üreten camiaya derinden bağlılığımızı sürdürüyoruz. Birlikte çalıştığımız birbirinden kabiliyetli isimlerle gurur duyuyoruz. Şu anda yapım aşamasında olan ve yakında çekimlerine başlanacak projelerimiz için çok heyecanlıyız ve bu hikâyeleri dünyanın her köşesindeki üyelerimizle paylaşmayı dört gözle bekliyoruz” denildi.