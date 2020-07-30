Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayramı ailesiyle geçirecek. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bayramda memleketi Tekirdağ’da olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bayramı Ankara’da ailesiyle geçirmesi bekleniyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramını Ankara’da karşılayacak. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bayramı İstanbul’daki evinde ailesiyle geçirecek. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bayramda Ankara’da, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise memleketi Eskişehir’de olacak.
Erdoğan, bayramı ailesiyle geçirecek
30.07.2020 - 05:01 | Son Güncelleme: 30.07.2020 - 05:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye, Kurban Bayramı’nı karşılamaya hazırlanırken liderlerin bayram programı da netleşti.
Etiketler : erdoğan,bayram,
721585 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/721585.aspx
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