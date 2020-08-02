Maskeli bir hanımefendi, yürüyerek geldiği camide sandalyeye oturması ve “farklı” el bağlaması ile dikkat çekti. Bu kişi İP Genel Başkanı Meral Akşener’di! Tecrübeli siyasetçiyi böyle görenler Diyanet’in “Sandalyede namaz olmaz” fetvasını hatırladı.
Meral Akşener'i tanıdız mı?
02.08.2020 - 05:28 | Son Güncelleme: 02.08.2020 - 05:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
86 sene sonra özgürlüğüne kavuşan Ayasofya’da dün ilginç bir kare yansıdı objektiflere…
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722186 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/722186.aspx
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