Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maskeli bir hanımefendi, yürüyerek geldiği camide sandalyeye oturması ve “farklı” el bağlaması ile dikkat çekti. Bu kişi İP Genel Başkanı Meral Akşener’di! Tecrübeli siyasetçiyi böyle görenler Diyanet’in “Sandalyede namaz olmaz” fetvasını hatırladı.