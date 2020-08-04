Malatya'da merkez üssü Pütürge ilçesinde olan 5,2 büyüklüğünde depremin ardından saat 18.30'da 4,4 büyüklüğünde artçı bir sarsıntı meydana geldi.
Malatya Pütürge'de 4,4 büyüklüğünde artçı deprem
04.08.2020 - 18:51 | Son Güncelleme: 04.08.2020 - 18:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya'da merkez üssü Pütürge ilçesinde olan 5,2 büyüklüğünde depremin ardından saat 18.30'da 4,4 büyüklüğünde artçı bir sarsıntı meydana geldi.
Etiketler : malatya,
722678 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/722678.aspx
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