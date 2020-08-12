Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu “Ermenistan, 12 Temmuz’da kardeş Azerbaycan’a, Tovuz bölgesine saldırdı. Azerbaycan yalnız değildir, tüm gücümüzle yanındayız. Ermenistan yıllardır, Azerbaycan topraklarının %20’sini işgal ediyor. Bugüne kadar BM, Avrupa Konseyi ve AGİT kararlarına rağmen Ermenistan, sorunun çözümüne yanaşmadı. Sorunun diplomasi ve diyalogla çözülmesini istiyoruz. Azerbaycan’dan alacağımız gaz miktarını da ilerde daha da artıracağız. Öncelik Kars-Nahçivan Projesi, yine Türkiye-Nahçivan Doğalgaz Boru Hattı Projesi. Nahçivan’dan Türkiye’ye gazın ulaştırılması stratejik bir projedir. Türkiye ve Azerbaycan vatandaşlarının ziyaretlerde pasaporta ihtiyaç duymaması lazım” dedi.

"YUNANİSTAN KÖTÜ NİYETLİ"

Doğu Akdeniz’deki gelişmelere ilişkin de konuşan Çavuşoğlu, şunları söyledi: Oruç Reis bölgeye gitti. Ağustos sonu itibarıyla kıta sahanlığımızın batı sınırlarını da belirlemiştir. O alanlara ruhsat vererek her türlü sismik araştırma ve sondajı sürdüreceğiz. Kararlılığımız tam. Hem Doğu Akdeniz hem de Kıbrıs’ta Kıbrıs Türklerinin haklarını sonuna kadar savunacağız. Hiçbir şekilde taviz veremeyiz. Kimse Türkiye’ye iyi niyet göstermediniz diyemez. Ama karşı tarafta kötü niyetli bir ülke var. Suçlayacaklarsa Yunanistan’ı suçlasınlar.