Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THKP-C'li teröristin adını sokağa veren Nevşehir'in Hacıbektaş Belediyesi yeni bir skandala daha imza attı. CHP'li Belediye, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) desteğiyle Hacı Bektaş-ı Veli'yi anma törenlerine alternatif program hazırlayarak bölücülük yaptı.

Hacıbektaş Belediyesi adam kaçırma, banka soyma gibi başta olmak üzere örgütün çeşitli eylemlerine katılan ve 1972'de Mehmetçik’le girdiği çatışmada öldürülen terör örgütü THKP-C üyesi Ulaş Bardakçı'nın ismini bir sokağa verdi. CHP’li Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok'un vefa örneği olarak sunduğu skandala tepki yağdı. Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, bu tür kararların mülki idare amirinin onayı ile yürürlüğe girdiği hatırlatıldı. AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ise "Hacıbektaş Belediye Meclisince alınan THKP-C'li teröristin ismini verme sözde kararının sevgi ve hoşgörü şehri Hacıbektaş’ımıza yakışmaz, bunu asla kabul etmeyiz, kabul edilemez!" dedi.

İSTANBULLU TEPKİLİ

Hacıbektaş Belediyesi, şimdi de 15-18 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Hacı Bektaş-ı Veli'yi anma törenlerine alternatif program hazırlayarak bölücülük yaptı. Açılış programına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılçdaroğlu'nun katılacağı korsan programa İBB destek verdi. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, beraberinde İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız, Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat ile birlikte Hacıbektaş'ı ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Türkiye'nin 3. büyük ve İstanbul'un en büyük hastanesi olarak inşa edilen Başakşehir Şehir Hastanesinin bağlantı yollarını "bütçemiz yok" bahanesiyle yapmayan İBB'nin Hacıbektaş'a yardım yapmasına İstanbullular tepki gösterdi.