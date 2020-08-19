Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgını tüm hızıyla devam ediyor. Son verilere göre dünya genelinde vaka sayısı 22 milyonu geçti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre son bir haftada ortalama günlük 250 binden fazla vaka tespit edildi. Covid-19’dan ölüm oranları da yaşla doğru orantılı olarak azalıyor. Ancak, son zamanlarda Covid-19’un seyri açısından büyük bir değişiklik gözlemleniyor. DSÖ’den yapılan açıklamaya göre 20’li, 30’lu ve 40’lı yaşlardaki insanlar arasında koronavirüs sayısı gittikçe artıyor. Çoğu belirti bile göstermeyen bu kişiler salgının yayılmasında önemli rol oynuyor. DSÖ’nün Pasifik Bölge Direktöü Takeshi Kasai, Covid-19’un Asya-Pasifik’te yeni bir evreye girdiğini aktardı. Kasai “Salgın değişiyor. Gençler yayılmayı sürüklüyor. Çoğu, hasta olduklarından bile habersiz” dedi.

RİSKLİ PAZAR

Antalya'da yerleşik Rus vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Liman Mahallesi'ndeki kapalı semt pazarında sosyal mesafeye riayet edilmediği gözlendi. Bazı vatandaşlar maske takmazken, alışverişe gelen yaşlı bir kadın “İçeriye girmeye korktum” dedi.