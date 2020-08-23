Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Evlatlarının sağlığını düşünen ebeveynleri sevindirecek haber ise Millî Eğitim Bakanlığından (MEB) geldi. MEB, kronik hastalıkları bulunan öğrencilerin uzaktan eğitime devam edebileceğine söyledi. Öğrencilerin tek yapması gereken iş ise durumlarına ilişkin e-Nabız Sistemi'nden alacakları belgeyi okul müdürlüklerine götürmek. Bu arada MEB tarafından öğretmenler ve okul yöneticileri için yeni eğitim öğretim yılının 24 Ağustos Pazartesi günü mesleki gelişim programıyla başlayacağı bildirildi. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un EBA üzerinden gerçekleştireceği açılış konuşmasıyla başlayacak programda, ilk ders, Covid-19 salgınına karşı koruyucu ve önleyici tedbirler ile okulda uyulması gereken kurallar olacak.