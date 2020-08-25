Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Operatif İHA Tedarik Projesi” dâhilinde başarıyla kabul testleri yapılan son ANKA, yeni kabiliyetlerle teslim edildi. Otomatik Tanımlama Sistemi sayesinde yüzlerce mil mesafedeki tüm deniz üstü unsurlarının kimlik bilgilerini tespit yeteneği kazandırılan ANKA’lar, tüm radar, görüntü ve otomatik tanımlama sistemi istihbarat bilgilerini anlık olarak komuta merkezlerine iletilebiliyor. Dört ANKA, Doğu Akdeniz’den Kuzey Ege’ye tüm deniz sınırlarında da 7/24 keşif ve gözetleme görevlerinde kullanılacak.