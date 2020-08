Türkiye Gazetesi

Yol çalışmalarının yapıldığı alanları ziyaret ederek yetkililerden bilgi alan, afetzede vatandaşın derdini ve taleplerini dinleyen Bakan Karaismailoğlu, vatandaşın devlete olan güvenini gördükçe güçlerine güç kattıklarını söyledi.



İlk olarak Kovanlık beldesini ziyaret eden ve selden hasar gören yollar ile heyelan bölgesini inceleyen Bakan Karaismailoğlu, Belediye Başkanı Harun Kalıntaş’tan beldenin durumu hakkında brifing aldı.



Bakan Karaismailoğlu, ardından Çaldağ beldesinde selden zarar gören yolları inceledi. Selin bölgede oluşturduğu tahribatın bölgenin her noktasında görüldüğünü kaydeden Karaismailoğlu, zirveden kopup gelen kayaların bir an önce kaldırılması için ekiplerin çalıştığını belirtti.



Sel felaketinde Giresun ilinde yer alan 755 km’lik yol ağından 316 km’sinin etkilendiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, selden zarar gören yolların yeniden inşa edilmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi. Karaismailoğlu, “Vatandaşımızın devletimize olan güvenini gördükçe gücümüze güç katıyoruz. İncelemelerimizi ve çalışmalarımızı bölgedeki tüm Bakan arkadaşlarımızla birlikte dört koldan yürütüyoruz. Afetin etkilerini ortadan kaldırıp vatandaşlarımızın normal hayatına dönmesi için tüm çabamız. Yaşadığımız zorluluğu kısa zamanda aşacağız. Acımız ortak, her şeyin üstesinden birlikte geleceğiz. Vatandaşımızın yanındayız” dedi.



Karaismailoğlu, evlerinin önü kayalar ve topraktan kapanan vatandaşların yardım istemesi üzerine, sorunun hızla çözülebilmesi için talimat verirken, karşılaştığı çocuklar ile tek tek konuşarak onlara moral vermeye çalıştı.