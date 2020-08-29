Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bize 30 Ağustos dersi verenler. 30 Ağustos bizim şerefimizdir." değerlendirmesinde bulunan Soylu, "Gazi Mustafa Kemal ve kahraman arkadaşları, kahraman ecdadımız, İstiklal mücadelesini DHKP-C'li terörist hainlerin 'şehit' diye anılması için vermediler. 30 Ağustos'u bize değil CHP Gençlik Kollarına anlatın. Yazık!" ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu'dan CHP Gençlik Kolları üyesine 'DHKP-C' tepkisi
29.08.2020 - 09:44 | Son Güncelleme: 29.08.2020 - 10:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Gençlik Kolları üyesi Murat Yıldırım'ın, DHKP-C'den tutuklu bulunduğu cezaevindeki açlık grevinde hayatını kaybeden Ebru Timtik'e ilişkin paylaşımına tepki gösterdi.
Kaynak: AA
Etiketler : Süleyman Soylu,30 Ağustos,twitter,CHP,
728029 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/728029.aspx
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