Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bize 30 Ağustos dersi verenler. 30 Ağustos bizim şerefimizdir." değerlendirmesinde bulunan Soylu, "Gazi Mustafa Kemal ve kahraman arkadaşları, kahraman ecdadımız, İstiklal mücadelesini DHKP-C'li terörist hainlerin 'şehit' diye anılması için vermediler. 30 Ağustos'u bize değil CHP Gençlik Kollarına anlatın. Yazık!" ifadelerini kullandı.