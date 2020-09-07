Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Durumdan haberdar olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İbrahim’i Gaziantep Çocuk Evleri Müdürlüğünde koruma altına aldı. Aylarca süren çalışma neticesinde, çocuğun ailesinin El-Bab’a göç ettiği öğrenildi. Bunun üzerine Müdürlük yetkilileri, El-Bab İnsani Yardım ve Koordinasyon Merkezi Başkanlığı ile iletişime geçti. Yürütülen görüşmeler sonrası İbrahim, annesi ve kardeşlerine kavuştu. Oğluna sarılan anne Cinen İbrahim “Çocuğumun emin ellerde olduğunu biliyordum. Onu yeniden gördüğüm için çok mutluyum. Türkiye’ye çok teşekkür ederim” dedi. Öte yandan Türkiye, bölgeyi terörden arındırdıktan sonra elektrik, su, yol gibi altyapı hizmetleri gerçekleştirdi. Bunun sonucunda savaş mağduru olanlar ülkesine geri dönmeye başladı. Şu ana kadar 300 bin Suriyeli doğduğu topraklara yeniden yerleşti. Bu arada Türkiye, dünyanın en çok mülteci ağırlayan ülkesi olarak 3,6 milyon Suriyelinin ihtiyaçları için 40 milyar dolardan fazla para harcadı. Osman Çobanoğlu ANKARA