Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ankara doğumlu olan ve iyi derecede Türkçe bilen Fransız Büyükelçi’ye, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hassasiyetlerini anlattı. Kabulde, başta Doğu Akdeniz’deki gerilimin seyri ve Yunanistan’la yükselen tansiyon olmak üzere ikili ve bölgesel ilişkilerin görüşüldüğü bildirildi. Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklı beklentilerinin ve hassasiyetlerinin vurgulandığı toplantıda, Ankara’nın diyalogdan yana olduğunun bir kez daha altının çizildiği öğrenildi. Öte yandan, Fransa ile Türkiye arasında ilişkilerin gerildiği bir dönemde Büyükelçilik görevine Magro’nun atanması, iki ülke arasındaki gerilimlerin karşılıklı diyalog ile çözülmesi açısından bir fırsat olarak değerlendiriliyor.