Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ellerinde Türk bayraklarıyla HDP İl Başkanlığı binasına yürüyen Şırnaklı kadınlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK" sloganları attı. Bölücü terör örgütü tarafından zorla dağa kaçırılan ve daha sonra güvenlik güçlerine teslim olan S.A, grup adına yaptığı açıklamada PKK ve siyasi uzantısı HDP'nin en çok zararı Kürt kadınlarına ve bölge halkına verdiğini belirtti. S.A “Terör örgütü, daha hayatlarının baharında kandırdığı gençleri dağa götürerek anaların yüreğini dağlamış, hiçbir duyguyla kıyaslanamayacak evlat hasretiyle anaları baş başa bırakmıştır. Bu eylem, PKK ve siyasi uzantılarının zulmüne başkaldırıdır. Yıllardır sessiz bir çığlık vardı, o çığlık artık patlama noktasına geldi” diye konuştu.

Terörün bitmesini ve evlatlarına kavuşmayı istediklerini belirten annelerden Hamdiye Aslan da "Daha oğlum toydu. Ben daha yavruma doymadan benden kopardılar, bu 5 yıldır sesini bile duymadım. Oğlumu bana versinler, 14 yaşında biri silahtan ne anlar?" açıklamasını yaptı.