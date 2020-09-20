Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabından operasyon ile ilgili yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.
MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
20.09.2020 - 13:41 | Son Güncelleme: 20.09.2020 - 13:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : MSB,
733188 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/733188.aspx
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