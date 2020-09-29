Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: “ATMACA’nın son testlerinden bir tanesi daha yapıldı. Test çok başarılı geçti. Sona geldik demektir. Bu yapılan sondan bir önceki testti. Arkadaşlarımızın seri üretim faaliyetlerine başlamalarını bekliyoruz."
'ATMACA’nın son testlerinden bir tanesi daha yapıldı'
29.09.2020 - 10:29 | Son Güncelleme: 29.09.2020 - 10:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: “ATMACA’nın son testlerinden bir tanesi daha yapıldı. Test çok başarılı geçti. Sona geldik demektir. Bu yapılan sondan bir önceki testti. Arkadaşlarımızın seri üretim faaliyetlerine başlamalarını bekliyoruz."
Etiketler : ATMACA,
735268 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/735268.aspx
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