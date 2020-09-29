Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: “ATMACA’nın son testlerinden bir tanesi daha yapıldı. Test çok başarılı geçti. Sona geldik demektir. Bu yapılan sondan bir önceki testti. Arkadaşlarımızın seri üretim faaliyetlerine başlamalarını bekliyoruz."