Kaza, Denizli’nin Acıpayam ilçesi Alaattin mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Acıpayam’dan Denizli’ye hasta taşıyan ambulans, yolun karşısına geçmeye çalışan 74 yaşındaki Elif Y.’ye çarptı. Yapılan inceleme sonucunda yaşlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.
Ambulansın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
05.10.2020 - 13:27 | Son Güncelleme: 05.10.2020 - 13:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Denizli’nin Acıpayam ilçesinde, ambulansın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : denizli,ambulans,kaza,
736707 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/736707.aspx
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