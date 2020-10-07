Türkiye'de son 24 saatte 116 bin 608 Covid-19 testi yapıldı, 1581 kişiye hastalık tanısı konuldu.
Son 24 saatte 56 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1411 oldu.
Son 24 saatte 1355 kişinin Covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 288 bin 954'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Koca, "Bugün tespit edilen 1581 hasta var. Ağır hasta sayısının düşüş eğilimi başladı. Ağır hasta sayısını düşürmek, erken tedaviye başlamasıyla mümkün. Sağlık çalışanlarımız insan üstü bir gayretle çalışıyor. Mücadelede onlara birlikte destek olalım." ifadelerini kullandı.