Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medyadaki "Nasıl başladı? / Nasıl gidiyor?" akımına Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de teröristlerin yıktığı, Türkiye'nin yeniden yaptığı Azez Vatan Hastanesi'nin son halini paylaşarak dahil oldu.