Sosyal medyadaki "Nasıl başladı? / Nasıl gidiyor?" akımına Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de teröristlerin yıktığı, Türkiye'nin yeniden yaptığı Azez Vatan Hastanesi'nin son halini paylaşarak dahil oldu.
MSB'den Suriye Azez Hastanesi paylaşımı
20.10.2020 - 17:05 | Son Güncelleme: 20.10.2020 - 17:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Suriye Azez Hastanesi'nin önceki ve son halini paylaştı.
Etiketler : Suriye Azez Hastanesi,Milli Savunma Bakanlığı,
740345 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/740345.aspx
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